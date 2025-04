Pedro Pascal celebra aniversário de 50 anos no set de Avengers: Doomsday Ator interpreta o Sr. Fantástico no MCU O post Pedro Pascal celebra aniversário de 50 anos no set de Avengers: Doomsday apareceu primeiro...

O Vício|Do R7 02/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share