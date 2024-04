Personagens de Duna que retornarão em terceiro filme "Duna: Parte 2 alcança US$ 695 milhões em bilheteria. O sucesso do filme tem garantido a continuação da saga, com a confirmação...

Alto contraste

A+

A-

Personagens de Duna que retornarão em terceiro filme

"Duna: Parte 2 alcança US$ 695 milhões em bilheteria. O sucesso do filme tem garantido a continuação da saga, com a confirmação de um terceiro filme que promete trazer de volta personagens marcantes da trama."

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Duna: Parte 2 alcança US$ 695 milhões em bilheteria

• Johnny Depp critica chefes de estúdio e orçamentos exagerados

• Furiosa | História foi planejada antes do lançamento de Mad Max: Estrada da Fúria



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.