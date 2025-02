Pete Docter, da Pixar, fala sobre Elio e revela tema central do filme Animação estreia no meio do ano O post Pete Docter, da Pixar, fala sobre Elio e revela tema central do filme apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 28/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 18h27 ) twitter

Elio na Pixar

Em uma declaração recente (via Indie Wire), Pete Docter, diretor de criação da Pixar, ofereceu aos fãs uma prévia do que esperar do próximo filme do estúdio, intitulado Elio. Docter revelou que o filme abordará a temática da solidão em um mundo cada vez mais conectado digitalmente.

