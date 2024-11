Pimpinero: quando a distopia vira retrato; Andrés Baiz e Laura Osma falam sobre fronteiras [EXCLUSIVO] Pimpinero: quando a distopia vira retrato; Andrés Baiz e Laura Osma falam sobre fronteiras [EXCLUSIVO] O Vício|Do R7 28/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pimpinero: Sangue e Gasolina

Já disponível no Prime Video, o filme Pimpinero: Sangue e Gasolina (2024) tem chamado a atenção por suas similaridades visuais com obras como Velozes e Furiosos (2001) e Mad Max (1979). No entanto, a sua proposta não é ser uma ficção de carros tunados pilotados por criminosos viciados em adrenalina, tampouco uma distopia, mas um retrato cru do que acontece na fronteira da Colômbia com a Venezuela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Moana | Catherine Laga’aia aparece como a protagonista em novas fotos do set do live-action

John Boyega pode retornar como Finn em novo projeto de Star Wars, diz rumor

Velozes e Furiosos | Vin Diesel quer franquia “de volta às origens” e retorno de Dwayne Johnson