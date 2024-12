Piratas do Caribe | Retorno de Johnny Depp ainda não foi descartado Disney pretende reviver a franquia de alguma forma O post Piratas do Caribe | Retorno de Johnny Depp ainda não foi descartado apareceu... O Vício|Do R7 04/12/2024 - 15h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 15h29 ) twitter

Piratas do Caribe

De acordo com uma reportagem da Variety, embora a Disney ainda não tenha conversado com Johnny Depp sobre um possível retorno como Capitão Jack Sparrow no próximo filme de Piratas do Caribe, não está descartado que ele tenha algum tipo de envolvimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro das novidades!

