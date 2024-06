Pixar surpreende fãs com decisão inédita sobre adaptações de clássicos A Pixar surpreendeu os fãs ao anunciar que não pretende adaptar seus clássicos em remakes live-actions. Essa decisão inédita no...

Produções da Pixar

A Pixar surpreendeu os fãs ao anunciar que não pretende adaptar seus clássicos em remakes live-actions. Essa decisão inédita no mundo do cinema deixou muitos admiradores das animações do estúdio animados com a possibilidade de novas histórias originais e criativas.

