Planeta dos Macacos: O Reinado conquista US$ 300 milhões em bilheteria Planeta dos Macacos: O Reinado está se aproximando de uma marca impressionante nas bilheterias, conquistando o público ao redor...

Bilheteria Planeta dos Macacos

Planeta dos Macacos: O Reinado está se aproximando de uma marca impressionante nas bilheterias, conquistando o público ao redor do mundo. Com uma história envolvente e efeitos visuais incríveis, o filme tem cativado espectadores de todas as idades.

