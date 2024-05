Planeta dos Macacos: O Reinado promete ser um sucesso de bilheteria Planeta dos Macacos: O Reinado pode arrecadar US$ 140 milhões em abertura global, segundo informações divulgadas recentemente. O...

Planeta dos Macacos: O Reinado pode arrecadar US$ 140 milhões em abertura global, segundo informações divulgadas recentemente. O filme promete ser um sucesso de bilheteria, atraindo a atenção do público para mais uma emocionante aventura no universo dos macacos.

