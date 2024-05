Poppy Playtime: O Jogo que Ganhará Vida nas Telonas Poppy Playtime, o popular jogo de terror, está prestes a dar um salto para as telonas com um filme em live-action. A adaptação promete...

Poppy Playtime, o popular jogo de terror, está prestes a dar um salto para as telonas com um filme em live-action. A adaptação promete trazer toda a atmosfera assustadora e os personagens icônicos do game para uma experiência cinematográfica única.

