Por que tem faíscas no soco do Hulk Vermelho de Capitão América 4?

Hulk Vermelho

O novo cartaz de Capitão América 4 tem levantado uma discussão na internet, afinal, por que tem faíscas saindo do soco do personagem no escudo de Sam Wilson? Bem, isso é explicado no próprio filme.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

