Possibilidade de Divertida Mente 3 Agita Fãs da Disney O CEO da Disney revelou que “adoraria” ver Divertida Mente 3, acendendo a esperança dos fãs por uma nova aventura com as emoções... O Vício|Do R7 09/08/2024 - 12h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 12h36 ) ‌



Emoções em Divertida Mente 2

O CEO da Disney revelou que “adoraria” ver Divertida Mente 3, acendendo a esperança dos fãs por uma nova aventura com as emoções que conquistaram o coração do público.

