Pré-venda de ingressos para Um Filme Minecraft começa no Brasil Estreia nos cinemas acontece em 3 de abril O post Pré-venda de ingressos para Um Filme Minecraft começa no Brasil apareceu primeiro... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cenas do Minecraft

A Warner Bros. Pictures anunciou que a pré-venda de ingressos para Um Filme Minecraft já está liberada no Brasil. Fãs do popular jogo e entusiastas do cinema já podem garantir seus lugares nas salas para assistir à adaptação cinematográfica do videogame mais vendido de todos os tempos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

A Vida de Chuck, de Mike Flanagan, ganha teaser oficial

Sexta-Feira Muito Louca 2 ganhará trailer oficial amanhã

Edgar Wright e elenco de O Sobrevivente serão destaque na CinemaCon