Prepare-se para a Ação: Hellboy e o Homem Torto Chegam Antes ao Brasil! Os fãs de quadrinhos podem comemorar, pois "Hellboy e o Homem Torto" tem estreia antecipada no Brasil. A expectativa é alta para... O Vício|Do R7 29/07/2024 - 11h34 (Atualizado em 29/07/2024 - 11h34 )



Hellboy no Brasil

Os fãs de quadrinhos podem comemorar, pois "Hellboy e o Homem Torto" tem estreia antecipada no Brasil. A expectativa é alta para essa nova aventura do icônico personagem, que promete trazer muita ação e emoção para as telonas.

