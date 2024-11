Presente aos fãs? Superman pode ganhar trailer oficial no Natal, diz site Presente aos fãs? Superman pode ganhar trailer oficial no Natal, diz site O Vício|Do R7 10/11/2024 - 14h28 (Atualizado em 10/11/2024 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Superman e Krypto

De acordo com o site Comic Book Movie, Superman deve ganhar o seu primeiro trailer oficial no Natal, e não na Comic-Con Experience 2024, que acontece no começo de dezembro em São Paulo, no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Kevin Feige explica diferença de estratégia entre filmes e séries da Marvel Studios

Moana | Surgem fotos da produção do filme em live-action

Kevin Feige aborda futuro dos Eternos no MCU