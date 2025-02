Primeira aparição da Supergirl será no filme do Superman, diz site é finalmente confirmado que o primeiro filme em que Milly Alcock aparecerá como a heroína será no longa do Superman. O post Primeira... O Vício|Do R7 17/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 17/01/2025 - 19h47 ) twitter

Supergirl e Milly Alcock

De acordo com o novo relatório do The Hollywood Reporter, o mesmo que trouxe os nomes dos atores que viverão os pais de Kara Zor-El, é finalmente confirmado que o primeiro filme em que Milly Alcock aparecerá como a heroína será no longa do Superman.

