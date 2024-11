Primeiro pôster de Karatê Kid: Legends é revelado Novo filme da franquia chegará aos cinemas em 2025! O post Com Jackie Chan, Karatê Kid: Legends ganha primeiro pôster oficial apareceu... O Vício|Do R7 18/10/2024 - 10h29 (Atualizado em 18/10/2024 - 10h29 ) twitter

Karatê Kid Legends

O novo filme da franquia Karatê Kid, intitulado Karatê Kid: Legends, acaba de ganhar seu primeiro pôster oficial, trazendo de volta a icônica presença de Jackie Chan. A expectativa em torno do lançamento é alta, especialmente entre os fãs que cresceram acompanhando as aventuras do mestre e seu aprendiz.

