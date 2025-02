Quarteto Fantástico | Galactus quer que Franklin Richards reconstrua seu universo no filme, diz rumor Motivação do vilão pode envolver o filho de Reed e Sue O post Quarteto Fantástico | Galactus quer que Franklin Richards reconstrua... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com o Cosmic Circus, a trama de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos envolve Galactus buscando a ajuda de Franklin Richards, filho de Reed Richards (Senhor Fantástico) e Sue Storm (Mulher Invisível), para reconstruir seu antigo universo. No entanto, até onde se sabe, Franklin ainda é apenas um bebê no filme.

Saiba mais sobre essa intrigante trama e outros detalhes do filme no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Capitão América 4 | Anthony Mackie salta de paraquedas em vídeo promocional

Disney+ apresenta teaser especial do Super Bowl

Emilia Perez | Oscar muda formato de apresentação após polêmicas de Karla Sofía Gascón