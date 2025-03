Quarteto Fantástico | Kate Mara diz que está animada com reboot da Marvel Studios Atriz interpretou Sue Storm no filme de 2015 O post Quarteto Fantástico | Kate Mara diz que está animada com reboot da Marvel Studios... O Vício|Do R7 07/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kate Mara, que interpretou Sue Storm no filme do Quarteto Fantástico de 2015, expressou entusiasmo com o próximo filme do Quarteto Fantástico do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), Quarteto Fantástico: Primeiros Passos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

The Electric State, dos Irmãos Russo, chega ao Rotten Tomatoes com aprovação catastrófica

The Whisper Man, estrelado por Robert De Niro, tem novos membros do elenco anunciados

Harry Potter | Paapa Essiedu é confirmado como Snape na série da HBO