Quarteto Fantástico | Kate Mara não descartaria reprisar Sue Storm no MCU Atriz adoraria fazer parte da atual Saga do Multiverso da franquia O post Quarteto Fantástico | Kate Mara não descartaria reprisar... O Vício|Do R7 10/03/2025 - 08h46 (Atualizado em 10/03/2025 - 08h46 )

Kate Mara em Quarteto Fantástico

Apesar das chances de reprisar Sue Storm no futuro serem baixas, Kate Mara, de Quarteto Fantástico (2015), revela que não descartaria convite para participação no MCU.

Para saber mais sobre as declarações de Kate Mara e o novo filme do Quarteto Fantástico, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

