Alto contraste

A+

A-

Pedro-Pascal-Quarteto-Fantástico Pedro-Pascal-Quarteto-Fantástico (O Vício - Cinema)

O ator Pedro Pascal acaba de ser confirmado para um papel no aguardado reboot do Quarteto Fantástico. A notícia foi divulgada de maneira inusitada, deixando os fãs do supergrupo animados com a escolha do elenco.

Consulte a matéria completa no site Filmes - O Vício: saiba mais

Leia mais em Filmes - O Vício

Quarteto Fantástico | Pedro Pascal é “confirmado” de maneira inusitada

Ryan Gosling se mostra interessado em cantar “I’m Just Ken” durante a cerimônia do Oscar

Godzilla e Kong: O Novo Império tem novo pôster oficial divulgado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.