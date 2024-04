Quarteto Fantástico | Revelado o ator escolhido para interpretar o Coisa no MCU

Alto contraste

A+

A-

Atores de Quarteto Fantástico em filme da Fox Atores de Quarteto Fantástico em filme da Fox (O Vício - Cinema)

De acordo com declarações de Michael Chiklis, famoso por interpretar o Coisa na adaptação anterior do Quarteto Fantástico, um ator já foi escolhido para dar vida ao personagem no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Chiklis, que interpretou o icônico membro da equipe nos filmes lançados pela Fox, revelou em uma entrevista recente que o ator que irá assumir o papel do Coisa no MCU já foi selecionado.

Descubra quem será o novo intérprete do Coisa no MCU consultando a matéria completa no Filmes - O Vício.

Leia mais em Filmes - O Vício

• Aquaman 2 ganha suposta data de estreia no HBO Max

• Quarteto Fantástico | Ator do Coisa no MCU foi escolhido, afirma Michael Chiklis

• O Dublê ganha teaser com cenas inéditas no Super Bowl

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.