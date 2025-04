Quarteto Fantástico | Veja o balde de pipoca temático inspirado no Coisa Longa chegará aos cinemas no final de julho O post Quarteto Fantástico | Veja o balde de pipoca temático inspirado no Coisa apareceu... O Vício|Do R7 02/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coisa em Quarteto Fantástico Primeiros Passos

Com a estreia de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2025) se aproximando, já há um balde de pipoca temático do longa sendo exibido na CinemaCon. O primeiro que surgiu usa a cabeça do Coisa como inspiração. Veja:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Jurassic World: Recomeço ganha cenas inéditas na CinemaCon; Descrição

Como Treinar o Seu Dragão | Sequência do live-action é anunciada para 2027

O Senhor dos Anéis | Elijah Wood sobre salário na trilogia: “não resolveu minha vida”