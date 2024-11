Queer | Filme da A24 recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes Queer | Filme da A24 recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes O Vício|Do R7 27/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Queer Filme da A24

Estrelado por Daniel Craig (007: Cassino Royale) e dirigido pelo elogiado Luca Guadagnino (Rivais, Me Chame Pelo Seu Nome), Queer recebeu a certificação Fresh no Rotten Tomatoes com 78% de aprovação após 81 avaliações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Moana 2 | Disney lança clipe oficial de “Além”, por Any Gabrielly

Nosferatu | Remake tem duração surpreendente revelada

Capitão América 4 | Anthony Mackie aponta qual o diferencial de Sam Wilson como o herói