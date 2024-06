O Vício |Do R7

Rachel Zegler encerra refilmagens de Branca de Neve em emocionante postagem Rachel Zegler, a estrela do aguardado live-action de Branca de Neve, compartilhou em suas redes sociais a conclusão das refilmagens...

Alto contraste

A+

A-

Rachel Zegler em Branca de Neve

Rachel Zegler, a estrela do aguardado live-action de Branca de Neve, compartilhou em suas redes sociais a conclusão das refilmagens do filme. A atriz expressou sua gratidão pela oportunidade de interpretar esse icônico papel e emocionou os fãs com sua postagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Branca de Neve | Rachel Zegler anuncia conclusão das refilmagens do live-action

• Um Lugar Silencioso: Dia Um chega ao Rotten Tomatoes com alta aprovação

• Deadpool & Wolverine ganha data de pré-venda de ingressos no Brasil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.