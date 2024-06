Ralph Macchio comemora 40 anos de Karatê Kid Ralph Macchio, o protagonista do icônico filme "Karatê Kid", está celebrando 40 anos desde o lançamento do primeiro filme. A obra...

Karate Kid

Ralph Macchio, o protagonista do icônico filme "Karatê Kid", está celebrando 40 anos desde o lançamento do primeiro filme. A obra, que marcou gerações e se tornou um clássico do cinema, continua a emocionar e inspirar espectadores ao redor do mundo.

