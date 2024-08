Reação de Zack Snyder ao Novo Uniforme do Superman Zack Snyder, conhecido por seu trabalho no universo cinematográfico do Superman, recentemente reagiu ao uniforme de David Corenswet... O Vício|Do R7 02/08/2024 - 13h53 (Atualizado em 02/08/2024 - 13h53 ) ‌



Zack Snyder, conhecido por seu trabalho no universo cinematográfico do Superman, recentemente reagiu ao uniforme de David Corenswet, o novo intérprete do icônico herói. A expectativa em torno dessa nova fase do personagem tem gerado discussões entre os fãs e críticos.

