Reação Surpreendente de Gwyneth Paltrow ao Novo Papel de Robert Downey Jr. Gwyneth Paltrow não deixou de comentar sobre o anúncio de Robert Downey Jr. como Doutor Destino, revelando sua surpresa e entusiasmo... O Vício|Do R7 28/07/2024 - 13h13 (Atualizado em 28/07/2024 - 13h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gwyneth Paltrow não deixou de comentar sobre o anúncio de Robert Downey Jr. como Doutor Destino, revelando sua surpresa e entusiasmo com a nova fase do ator no universo Marvel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Vingadores | Gwyneth Paltrow reage ao anúncio de Robert Downey Jr. como Doutor Destino

• Com quase US$ 440 milhões, Deadpool & Wolverine quebra recorde de abertura global

• Florence Pugh quer trabalhar com Robert Downey Jr. em Vingadores 5 e Guerras Secretas