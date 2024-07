O Vício |Do R7

Reações incrédulas dos fãs de Deadpool e Wolverine As primeiras reações dos fãs de Deadpool e Wolverine mostram um sentimento de incredulidade diante do que foi apresentado. A interação...

‌



A+

A-

Pós-créditos de Deadpool

As primeiras reações dos fãs de Deadpool e Wolverine mostram um sentimento de incredulidade diante do que foi apresentado. A interação entre esses dois icônicos personagens promete mexer com o coração dos amantes dos quadrinhos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine | Primeiras reações mostram fãs “incrédulos”

• Watchmen: Capítulo 1 | J. Michael Straczynski confirma envolvimento no filme animado

• Marvel Studios anuncia suas atrações para a D23 Expo