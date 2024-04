Rebel Moon | Conheça o protagonista da Parte 2

Alto contraste

A+

A-

Zack Snyder detalha as diferenças das versões estendidas de Rebel Moon. O diretor compartilhou informações sobre o desenvolvimento do filme e as novidades que os fãs podem esperar. A Parte 2 promete surpreender com reviravoltas na trama e ação intensa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Rebel Moon | Zack Snyder detalha as diferenças das versões estendidas

• Furiosa | Prelúdio de Estrada da Fúria recebe imagens inéditas

• Rebel Moon: Parte 2 está disponível na Netflix



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.