Rebel Moon: Parte 2 revela pôster oficial em antecipação ao trailer

Clipe de Rebel Moon Clipe de Rebel Moon (O Vício - Cinema)

Rebel Moon: Parte 2 acaba de revelar seu pôster oficial, deixando os fãs ansiosos pela chegada do trailer amanhã. A continuação promete mais ação e emoção, mantendo os espectadores na ponta de suas cadeiras. A imagem divulgada já dá um gostinho do que está por vir, aumentando a expectativa para o lançamento do trailer.

