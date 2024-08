Recorde de Bilheteira: O Sucesso de É Assim que Acaba no Brasil É Assim que Acaba quebra recordes em estreia no Brasil, surpreendendo tanto críticos quanto o público. O filme, que conta com a talentosa... O Vício|Do R7 09/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h16 ) ‌



É Assim que Acaba com Blake Lively

É Assim que Acaba quebra recordes em estreia no Brasil, surpreendendo tanto críticos quanto o público. O filme, que conta com a talentosa Blake Lively no elenco, tem conquistado as bilheteiras desde seu lançamento.

