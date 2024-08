Referência inesperada no novo filme do Homem-Aranha Referência viria de Jon Favreau, que também esteve no filme de 2003 do herói O post Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa quase trouxe... O Vício|Do R7 30/08/2024 - 10h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 10h01 ) ‌



O filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" quase trouxe uma referência ao Demolidor interpretado por Ben Affleck, mas a ideia foi descartada durante o processo de produção. A informação foi revelada por um dos roteiristas do longa, que comentou sobre as diversas possibilidades que foram consideradas antes da versão final do filme ser definida.

‌



