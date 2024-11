Refilmagens de Bailarina: Chad Stahelski assume o controle

Chad Stahelski, o diretor da franquia John Wick, foi chamado para refazer "boa parte" do filme Bailarina: Do Universo de John Wick em refilmagens, após a Lionsgate não ficar satisfeita com a versão original do diretor Len Wiseman.

