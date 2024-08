Refilmagens Revelam Novos Rumos na Cinebiografia de Bob Dylan A cinebiografia de Bob Dylan, intitulada "A Complete Unknown", está passando por refilmagens, o que levanta questões sobre a direção... O Vício|Do R7 26/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h32 ) ‌



A cinebiografia de Bob Dylan, intitulada "A Complete Unknown", está passando por refilmagens, o que levanta questões sobre a direção criativa do projeto e as expectativas dos fãs. O filme, que conta com Timothée Chalamet no papel principal, promete trazer uma nova perspectiva sobre a vida e a carreira do icônico músico.

‌



