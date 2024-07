Remake de Possessão com Robert Pattinson é adquirido pela Paramount O remake do filme "Possessão" com Robert Pattinson foi recentemente adquirido pela Paramount. A notícia pegou os fãs de surpresa...

O remake do filme "Possessão" com Robert Pattinson foi recentemente adquirido pela Paramount. A notícia pegou os fãs de surpresa, que agora aguardam ansiosamente por mais informações sobre essa nova versão do clássico do terror.

