Resgate Implacável supera US$ 30 milhões em abertura global Filme já está em cartaz no Brasil O post Resgate Implacável supera US$ 30 milhões em abertura global apareceu primeiro em O Vício.

O Vício|Do R7 30/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 30/03/2025 - 23h25 ) twitter

