Resident Evil | Reboot será dirigido por Zach Cregger e irá a leilão

Resident Evil | Reboot será dirigido por Zach Cregger e vai a leilão

Comandante do ótimo Noites Brutais (2022), Zach Cregger escreveu um roteiro para um reboot de Resident Evil e está confirmado como diretor do projeto. O estúdio que irá financiar a produção, no entanto, está indefinido, mas só por enquanto.

Para mais detalhes sobre essa nova produção e a disputa entre os estúdios, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

