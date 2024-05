Revelação surpreendente sobre o visual do Líder em Capitão América 4 O ator responsável pelo papel do Capitão América revelou recentemente que o visual do Líder no próximo filme da franquia não será...

O ator responsável pelo papel do Capitão América revelou recentemente que o visual do Líder no próximo filme da franquia não será feito com CGI, surpreendendo os fãs. Essa decisão promete trazer uma abordagem mais realista e imersiva para o personagem, que certamente terá um papel fundamental na trama.

