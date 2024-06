Revelação surpreendente sobre Venom 3

O Vício |Do R7

De acordo com um insider, Knull não fará parte da trama de Venom 3, contrariando algumas expectativas dos fãs. A notícia surpreendeu os seguidores do universo do simbionte, que aguardam ansiosamente por mais informações sobre o próximo filme.

