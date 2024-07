Revelações de Wesley Snipes sobre Ryan Reynolds em Blade: Trinity Wesley Snipes aborda o conflito com Ryan Reynolds na época de Blade: Trinity, revelando detalhes que marcaram a produção do filme... O Vício|Do R7 26/07/2024 - 20h54 (Atualizado em 26/07/2024 - 20h54 ) ‌



Blade e Ryan Reynolds

Wesley Snipes aborda o conflito com Ryan Reynolds na época de Blade: Trinity, revelando detalhes que marcaram a produção do filme. O ator compartilha suas experiências e desafios enfrentados durante as filmagens, trazendo à tona um lado pouco conhecido dessa icônica produção.

