Revelações de Zack Snyder sobre Henry Cavill em Deadpool Wolverine Zack Snyder se pronuncia sobre a tão aguardada aparição de Henry Cavill em Deadpool & Wolverine, gerando grande expectativa entre... O Vício|Do R7 05/08/2024 - 09h27 (Atualizado em 05/08/2024 - 09h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Zack Snyder e Henry Cavill em Deadpool & Wolverine

Zack Snyder se pronuncia sobre a tão aguardada aparição de Henry Cavill em Deadpool & Wolverine, gerando grande expectativa entre os fãs. A declaração do diretor promete trazer novas perspectivas sobre o futuro do personagem no universo cinematográfico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Zack Snyder se pronuncia sobre aparição de Henry Cavill em Deadpool & Wolverine

• O Quarteto Fantástico | Bastidores do filme mostram cenários importantes

• Dois meses antes da estreia, Venom 3 sofre refilmagens