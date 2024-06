O Vício |Do R7

Revelações sobre o futuro do Batman no DCU Segundo rumores, o próximo filme do Batman no Universo Estendido da DC pode passar por uma "mudança conceitual" e não ter Andy Muschietti...

Batman do Andy Muschietti

Segundo rumores, o próximo filme do Batman no Universo Estendido da DC pode passar por uma "mudança conceitual" e não ter Andy Muschietti na direção. Essas informações têm gerado grande expectativa e especulações entre os fãs do Cavaleiro das Trevas.

