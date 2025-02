Revelada a nota de Homem-Cão no CinemaScore O filme Homem-Cão, que chega aos cinemas brasileiros em 27 de fevereiro de 2025, ganhou sua nota no CinemaScore. O post Revelada a... O Vício|Do R7 01/02/2025 - 08h05 (Atualizado em 01/02/2025 - 08h05 ) twitter

O filme Homem-Cão, que chega aos cinemas brasileiros em 27 de fevereiro de 2025, ganhou sua nota no CinemaScore. As notas na plataforma vão de A+ a F, com suas avaliações sendo computadas diretamente dos cinemas da América do Norte, levando em consideração uma métrica baseada na opinião do público.

Para saber mais sobre a nota e o que esperar desse filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

