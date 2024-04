Revista celebra 25 anos da trilogia de prelúdios de Star Wars

Alto contraste

A+

A-

Anakin e Obi-Wan lutando entre si, em Star Wars Anakin e Obi-Wan lutando entre si, em Star Wars (O Vício - Cinema)

A trilogia de prelúdios de Star Wars completa 25 anos e uma revista especial está sendo lançada para celebrar esse marco. Com artigos exclusivos, entrevistas com o elenco e bastidores da produção, a revista oferece aos fãs uma oportunidade única de mergulhar no universo de Star Wars e reviver momentos icônicos da trilogia que conta a história de Anakin Skywalker e sua transformação no temido Darth Vader.

Descubra todos os detalhes dessa comemoração especial consultando a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício.

Leia mais em Filmes - O Vício

• Star Wars | Revista celebrará 25 anos da trilogia de prelúdios

• Disney encontrou a atriz de Moana no filme live-action, diz Dwayne Johnson

• Marvel faz grandes mudanças na linha do tempo do MCU no Disney+

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.