Revolução no Cinema: O Que Esperar do Novo Quarteto Fantástico? O diretor do novo filme do Quarteto Fantástico afirmou: “Não é uma história de origem”, prometendo uma abordagem inovadora para os... O Vício|Do R7 28/07/2024 - 10h33 (Atualizado em 28/07/2024 - 10h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Joseph Quinn em O Quarteto Fantástico

O diretor do novo filme do Quarteto Fantástico afirmou: “Não é uma história de origem”, prometendo uma abordagem inovadora para os fãs da equipe de super-heróis. Essa declaração gera expectativas sobre como a narrativa será desenvolvida, afastando-se dos clichês tradicionais do gênero.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• O Quarteto Fantástico | Diretor explica novo título e afirma: “Não é uma história de origem”

• O Auto da Compadecida 2 | Selton Mello justifica ausência de Fernanda Montenegro

• Star Trek: Seção 31, com Michelle Yeoh, ganha teaser oficial