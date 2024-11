Ridley Scott revela o motivo da saída de Barry Keoghan de Gladiador II Ridley Scott revela o motivo da saída de Barry Keoghan de Gladiador II O Vício|Do R7 08/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h10 ) twitter

Ridley Scott revela o motivo da saída de Barry Keoghan de Gladiador II

Em entrevista com o New York Times, o diretor Ridley Scott confirmou que Barry Keoghan deixou o elenco de Gladiador II por conflitos de agenda. O cineasta expressou que gosta bastante do ator, dizendo que, além de ser tão talentoso quanto Paul Mescal, Keoghan o faz lembrar de Joaquin Phoenix, o antagonista do primeiro filme.

