Rivais: Zendaya brilha em grande estreia nos EUA Rivais vai liderar fim de semana nos EUA com grande abertura. Zendaya brilha em sua atuação, conquistando o público com sua performance...

Alto contraste

A+

A-

Rivais vai liderar fim de semana nos EUA com grande abertura. Zendaya brilha em sua atuação, conquistando o público com sua performance cativante. O filme promete ser um sucesso de bilheteria, atraindo espectadores de todas as idades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Rivais vai liderar fim de semana nos EUA com grande abertura

• James Gunn revela quando Nathan Fillion foi escalado como Lanterna Verde

• Wolverine terá novo uniforme nos próximos filmes dos Vingadores, diz rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.