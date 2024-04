Rivalidade entre Coca-Cola e Pepsi vai ganhar as telonas!

Alto contraste

A rivalidade épica entre as gigantes Coca-Cola e Pepsi vai dar origem a um filme que promete agitar as telonas. Com uma história cheia de reviravoltas e disputas no mercado de refrigerantes, a batalha das marcas será retratada de forma cinematográfica, trazendo à tona os bastidores dessas empresas mundialmente conhecidas. Prepare-se para mergulhar nesse universo de estratégias, competição e muito sabor!

