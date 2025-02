Robert De Niro irá estrelar novo filme produzido pelos Irmãos Russo na Netflix Um suspense policial intitulado The Whisper Man O post Robert De Niro irá estrelar novo filme produzido pelos Irmãos Russo na Netflix... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 16h48 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Robert De Niro na Netflix

Em relatório do TheWrap, é dito que Robert De Niro irá estender sua colaboração com a Netflix ao estrelar The Whisper Man, um suspense policial da AGBO, empresa comandada por Joe e Anthony Russo (Vingadores: Ultimato).

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa nova produção e a participação de Robert De Niro! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Os Smurfs, com Rihanna, ganha teaser oficial

Código Alarum, com Isis Valverde e Sylvester Stallone, ganha trailer oficial

Capitão América 4 | Harrison Ford admite que aceitou papel sem ler roteiro