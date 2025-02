Robert Eggers elogia Batman de Matt Reeves, mas descarta filmes da Marvel: “Não consigo imaginar” Diretor trabalhou com Robert Pattinson em O Farol, de 2019 O post Robert Eggers elogia Batman de Matt Reeves, mas descarta filmes da... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O aclamado diretor Robert Eggers, conhecido por filmes como A Bruxa e O Farol, revelou que fazer um filme da Marvel está fora de seus planos. No entanto, ele expressou sua admiração por Batman, dirigido por Matt Reeves, e revelou ter aprendido muito com o longa-metragem.

Para saber mais sobre as opiniões de Eggers e sua relação com o filme Batman, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Nickel Boys, indicado ao Oscar, chega ao Prime Video em fevereiro

Robert De Niro irá estrelar novo filme produzido pelos Irmãos Russo na Netflix

Os Smurfs, com Rihanna, ganha teaser oficial